Беларусь передаст России расчеты компенсации ущерба от грязной нефти

Беларусь в феврале передаст России полный пакет документов по компенсации ущерба от грязной нефти, сообщил сегодня вице-премьер РБ Игорь Ляшенко.

Он напомнил, что в январе на встрече с Дмитрием Козаком были оговорены механизмы и формат подачи заявки о компенсации.

"В рамках этого формата белорусская сторона подготавливает и передает документы. Думаю, в феврале полный пакет будет передан российской стороне, и мы получим ответ на наши вопросы", - сказал вице-премьер РБ (цитата БелТА).

Сегодня посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что расчеты белорусских властей должны быть убедительными и поддержаны экспертным сообществом, тогда их примет российская сторона.