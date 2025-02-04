Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение сборных РФ и Беларуси от турниров

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Беларуси от турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

«После своего последнего заседания сегодня утром Совет ИИХФ считает, что возвращение национальных и клубных сборных России и Беларуси для участия в чемпионатах в сезоне 2025-2026 годов. пока не является безопасным. Поскольку текущие условия безопасности не позволяют выполнить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех, ИИХФ должна сохранить текущий статус-кво до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении.

В федерации отметили, что правление ИИХФ продолжит следить за ситуацией и в мае 2026 года примет решение о возвращении России и Беларуси на сезон 2026/2027.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров после начала вторжения РФ в Украину. Команды уже пропустили три чемпионата мира и, скорее всего, пропустят зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

В сентябре прошлого года Международная федерация лыжного спорта (FIS) в Цюрихе приняла решение продлить отстранение спортсменов из России и Беларуси от участия в чемпионатах мира по горнолыжному спорту на фоне войны в Украине.