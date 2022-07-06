Более 30 стран подписали второе заявление об изоляции РФ и Беларуси в спорте

Руководители государственных спортивных ведомств более трех десятков стран выступили со Вторым совместным заявлением о войне России в Украине, в котором призвали усилить изоляцию РФ и Беларуси в спортивной сфере.

Текст документа обнародовал во вторник Государственный департамент США, передает Укринформ.

«Неспровоцированная и неоправданная война России против Украины, которой способствуют белорусские власти, является проявлением отвратительности и грубым нарушением международных норм. Основу международного спорта составляют уважение прав человека, а также мирные отношения между нациями», – отмечается в совместном документе.

Высокопоставленные должностные лица в сфере спорта в этой связи подтвердили актуальность первого совместного заявления, выпущенного 8 марта, а также озвучили новые позиции.

В частности, отмечается, что руководящие органы РФ и Беларуси должны быть отстранены от участия в международных спортивных федерациях. Параллельно сами спортивные федерации должны рассмотреть решение приостановки трансляции спортивных соревнований в России и Беларуси.

Если международные организаторы соревнований планируют привлечь российских или белорусских спортсменов, они должны четко понимать, что атлеты не будут представлять эти два государства. Кроме того, запрещается использование официальной символики Беларуси и России на таких мероприятиях.

«Эти ограничения должны действовать, пока сотрудничество в рамках международного порядка, основанного на правилах, снова не станет возможным», – отмечается в документе.

Инициаторы заявления также обратились с призывом к международному спортивному сообществу «в дальнейшем выражать солидарность с народом Украины, в том числе путем поддержки продолжения и возобновления украинского спорта, где это возможно».

Совместное заявление подписали министры спорта, а также чиновники, занимающие аналогичные должности, из 35 стран.