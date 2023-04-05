Последнее обновление: 05.04.2023 13:35

Белорусских борцов допустят к участию в международных соревнованиях

Бюро United World Wrestling разрешило участие в соревнованиях борцам из Беларуси и России на условиях, установленных Международным олимпийским комитетом. Об этом говорится на сайте UWW.

Бюро подтвердило приверженность организации "укреплению мира и братства посредством спорта" и свою солидарность с народом Украины. UWW продолжит поддерживать украинское борцовское сообщество, как это было с начала войны.

"В целом Бюро единогласно высказалось за возвращение к соревнованиям борцов из России и Беларуси на условиях участия, установленных МОК", – говорится в сообщении.

Для старших возрастных категорий должна быть сформирована независимая комиссия. Она будет проверять соответствие требованиям всех спортсменов из России и Беларуси на основе рекомендованных. Точные критерии и члены комиссии будут определены в ближайшие недели.

Бюро также одобрило немедленное разрешение борцам в возрастной категории 15-17 лет выступать в качестве нейтральных спортсменов на международных соревнованиях.

Санкции против правительства и государственных чиновников Беларуси и России остаются.

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