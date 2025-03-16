Пилот McLaren Ландо Норрис выиграл Гран‑при Австралии «Формулы‑1»

Состоялась первая гонка сезона чемпионата мира по автоспорту «Формулы-1».

Этап Гран-при Австралии на автодроме Альберт-парк в Мельбурне выиграл пилот McLaren, британец Ландо Норрис.

Вторым финишировал голландец Макс Фертстаппен (Red Bull); тройку лидеров замкнул британец Джордж Рассел (Mercedes).

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который с 2025 года выступает за Ferrari, показал 10‑й результат.

Следующий этап «Формулы-1» – Гран-при Китая – пройдет 21-23 марта в Шанхае.

Напомним, что действующим чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1 является Макс Фертстаппен, который завоевал четыре титула подряд.