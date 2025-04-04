Лукашенко опять требует, чтобы каждый вложенный государством в спорт рубль отдавал отдачу

Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросу оказания поддержки организациям физической культуры и спорта, сообщает его пресс-служба.

"Я пригласил вас для того, чтобы профессионально обсудить вопросы, насколько эффективно мы расходуем средства на развитие спорта, в частности, его игровых видов. Мы выработали определенную систему поддержки команд, тренеров, спортсменов. Нам надо отбросить все ненужное и определиться, как будем жить дальше. Государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций, детский спорт. Если бы мы пошли западным путем, сегодня спорта бы в стране не было", - сказал Лукашенко.

По его словам, в отдельных видах спорта белорусы показывают хорошие результаты: в прыжках на батуте, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, борьбе.

При этом Лукашенко поинтересовался, что сделано для наведения порядка прежде всего в игровых видах спорта и что еще необходимо сделать, как выполняются его поручения и контролируются государственные деньги, которые направляются клубам и федерациям.

"Не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги. Родных, близких, любовниц вы, пожалуйста, содержите за свои деньги, - подчеркнул Лукашенко. - Насколько справедливо и по-хозяйски клубы распоряжаются средствами или просто их тупо осваивают? На какие цели направляют финансы? Мы за спортивные объекты, которые стоят миллиарды рублей, спросим с Министерства спорта".

Он заверил, что спорт в нашей стране получал и будет получать необходимую поддержку.

"Но каждый вложенный рубль должен давать отдачу. Не будет никаких денег, если не будет прогресса", - заявил пенсионер.