Сборная Эстонии по пляжному футболу отказалась играть четвертьфинал с белорусами

Сборная Эстонии отказалась от матча против команды Беларуси в плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Об этом сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза.

Белорусские футболисты без борьбы пробились в полуфинал турнира, где сыграют с победителем противостояния между командами Португалии и Швейцарии. Сборная Эстонии сыграет в матчах за 5-8-е места.

Также в четвертьфинале сыграют сборные Испании и Польши, Италии и Чехии. Четвертьфинальные встречи пройдут 13 сентября, полуфиналы - 14-го числа, финал - 15-го.