В Беларуси определили оптимальное количество бюджетных организаций физкультуры и спорта

Постановлением Министерства спорта и туризма № 45 от 9 октября 2024 г. установлено оптимальное количество бюджетных организаций физической культуры и спорта для населенных пунктов с разной численностью населения.

Согласно документу, для организаций с собственной материально-технической базой, ведущих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, оптимальное количество определяется в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы:

до 40 тыс. человек – одно учреждение одного типа (вида);

от 40 до 80 тыс. человек – два учреждения одного типа (вида);

от 80 до 100 тыс. человек – три учреждения одного типа (вида);

от 100 до 300 тыс. человек – пять учреждений одного типа (вида).

При этом в городах, являющихся административными центрами областей, должно быть 14 учреждений одного типа (вида), а в Минске одно учреждение одного типа (вида) предусмотрено на каждые 40 тыс. населения.

Кроме того, нормативы установлены для организаций с собственной материально-технической базой, оказывающих физкультурно-оздоровительных услуги населению. Для административно-территориальной единицы с численностью населения: до 50 тысяч человек – одно учреждение одного типа (вида); свыше 50 тысяч человек – одно учреждение одного типа (вида) на каждые 50 тысяч населения.

Постановление вступило в силу 13 октября 2024 г.