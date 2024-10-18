В Беларуси финансовая поддержка спорторганизаций будет зависеть от их результатов

Лукашенко указом № 396 от 17 октября продлил до 30 июня 2025 года срок действия указа № 191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" от 15 апреля 2013 года, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в настоящее время правительство готовит предложения о совершенствовании системы поддержки в спортивной отрасли, в том числе усилении контроля за направлением на эти цели средств местных бюджетов и госпредприятий, оптимизации финансирования клубов по игровым видам спорта в зависимости от спортивного результата.