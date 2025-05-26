Сборная США стала победителем чемпионата мира по хоккею-2025, обыграв в финальном матче национальную команду Швейцарии.

Встреча, прошедшая 25 мая в Стокгольме, завершилась со счетом 1:0 в пользу американцев.

Единственную шайбу в овертайме на 3-й минуте забросил Тэйг Томпсон, принеся своей команде первое за 65 лет золото мирового первенства. До этого сборная США становилась чемпионом мира только дважды — в 1933 и 1960 годах.

Для Швейцарии это пятое серебро в истории чемпионатов мира. Также на ее счету восемь бронзовых медалей.

В матче за третье место сборная Швеции уверенно переиграла Данию со счетом 6:2, завоевав бронзовые медали турнира.