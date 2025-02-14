Ряд стран намерены направить протест в ISU из-за допуска белорусов к отбору на Олимпиаду

Некоторые страны, среди которых Норвегия, намерены опротестовать решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить до отбора на Олимпийские игры 2026 года спортсменов из России и Беларуси. Об этом заявила президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен.

Совет ISU 20 декабря 2024 года объявил о допуске к олимпийской квалификации российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

"Мы провели тщательную внутреннюю проверку совместно с советом директоров, - сказала Адольфсен, которую цитирует газета ABC Nyheter со ссылкой на агентство NTB. - Мы не были удивлены, что это произошло, но в то же время мы были удивлены решением ISU стать первым в этом вопросе. Мы этого совершенно не одобряем".

Отмечается, что некоторые ассоциации провели переговоры касательно реакции на решение ISU и намерены направить протест в организацию из-за допуска россиян и белорусов до отбора к Олимпиаде.

"Мы хотим создать более широкий фронт против ISU, объединив больше стран. Мы и еще несколько стран считаем печальным, что ISU принял такое решение", - заключила она, не назвав страны, которые разделяют позицию норвежской стороны.

Федерация фигурного катания на коньках России получила право выдвинуть не более одного спортсмена, пары или дуэта в каждой дисциплине. Для допуска на соревнования они подвергнутся проверке ISU, которая, помимо прочего, должна выявить отношение спортсменов к войне в Украине и принадлежность к военным структурам. Федерация должна выдвинуть кандидатов не позднее 28 февраля 2025 года.

Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут с 17 по 21 сентября. Олимпиада 2026 года в Италии пройдет с 6 по 22 февраля.