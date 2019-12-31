Лукашенко и Путин обсудили поставки нефти в Беларусь

Сегодня, 31 декабря 2019 года, Путин и Лукашенко вновь общались по телефону. Как утверждает пресс-служба белорусского президента, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Лидеры продолжили обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Белоруссию", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.