Последнее обновление: 31.12.2019 16:08

Лукашенко и Путин обсудили поставки нефти в Беларусь

Сегодня, 31 декабря 2019 года, Путин и Лукашенко вновь общались по телефону. Как утверждает пресс-служба белорусского президента, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Лидеры продолжили обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Белоруссию", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование