Последнее обновление: 05.02.2020 16:37

Беларусь ратует за нефтегазовую справедливость

На фоне анонсированных переговоров Лукашенко и Путина 7 февраля текущего года по ценам на поставляемые в Беларусь газ и нефть вице-премьер Беларусь Игорь Ляшенко публично выступил за справедливость в нефтегазовой сфере.

"Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации", - сказал Ляшенко, которого цитируют официальные СМИ.

В четверг, 6 февраля, Лукашенко проведет совещание по вопросах поставок и цены на российский газ, в ходе которого белорусская сторона должна определиться со степенью газовой справедливости, ожидаемой от России.

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