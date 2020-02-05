Беларусь ратует за нефтегазовую справедливость

На фоне анонсированных переговоров Лукашенко и Путина 7 февраля текущего года по ценам на поставляемые в Беларусь газ и нефть вице-премьер Беларусь Игорь Ляшенко публично выступил за справедливость в нефтегазовой сфере.

"Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации", - сказал Ляшенко, которого цитируют официальные СМИ.

В четверг, 6 февраля, Лукашенко проведет совещание по вопросах поставок и цены на российский газ, в ходе которого белорусская сторона должна определиться со степенью газовой справедливости, ожидаемой от России.