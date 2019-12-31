Последнее обновление: 31.12.2019 22:15

Беларусь согласовала с РФ цену газа только на 2 месяца

Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на поставляемый в синеокую газ в январе и феврале 2020 года. Протокол был подписан в офисе Газпрома по итогам переговоров посла РБ в Москве Владимира Семашко с руководством российской компании.

"Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года. Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", - говорится в сообщении Газпрома, сообщает ТАСС.

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