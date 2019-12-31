Последнее обновление: 31.12.2019 18:12

Семашко пытается договориться с Газпромом о газе

Газпром в настоящее время проводит переговоры с партнерами из Беларуси по условиям поставки газа в 2020 году, сообщает «Газпром».

«В «Газпроме» проходят российско-белорусские переговоры по условиям поставки газа в 2020 году», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

С российской стороны в переговорах участвует председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова. С белорусской - посол в России Владимир Семашко и министр энергетики Виктор Каранкевич.

Единственная тема переговоров – цена на поставляемый в Беларусь газ. Беларусь в 2019 года импортировала газ по цене 127 долларов за 1 тыс. кубометров. На 2020 год Минск запрашивал дальнейшее снижение цены, в то время как Россия заявила о готовности поставлять газ не дешевле 152 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование