Беларусь договорилась с Россией о поставках газа на условиях 2019 года

Россия и Беларусь договорились о поставках газа в 2020 году на условиях 2019 года, что подразумевает цену в $127 за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.

"Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года и будем действовать в этом ключе", - сказал Козак.

В январе-феврале 2020 года Беларусь импортирует газ из РФ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за 1 тыс. кубометров.

Беларусь импортирует примерно 20 млрд. кубометров природного газа в год.