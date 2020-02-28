Россия согласилась продлить на год соглашение с Беларусью о ценах на газ

Правительство России одобрило протокол, продлевающий на год действие белорусско-российского межправительственного соглашения о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года.

Согласно протоколу, действие соглашения продлевается до 31 декабря 2020 года.

"Настоящий протокол распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года", - говорится в распоряжение Кабмина РФ №445-р от 27 февраля 2020 года.

"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.