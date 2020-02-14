Последнее обновление: 14.02.2020 15:34

Газпром и Беларусь подписали протокол о цене газа до 2021 года

Беларусь и Газпром сегодня в Санкт-Петербурге подписали протокол между «Газпромом» и Правительством Беларуси, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.

Документ подписали глава Газпрома Алексей Миллер и Посол Р в России Владимир Семашко, говорится в сообщении на сайте Газпрома.

Прокол был подписан по итогам переговоров Миллера, Семашко и министра энергетики РБ Виктора Каранкевича.

«Контракты между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года», - также отмечается в сообщении.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование