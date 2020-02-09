Крутой: Окончательная цена на газ для Беларуси будет скорректирована

Беларусь в ближайшие недели проведет переговоры с Газпромом по вопросу цены на поставляемый в Беларусь газ, исходя из базовой цены в $127 за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщил первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой, уточнив, что возможна небольшая ценовая корректировка.

"По газу министр энергетики России Александр Новак очень подробно информировал президентов о текущем состоянии мирового рынка, тех тенденциях, которые сегодня происходят и влияют в целом на рынок газа. Антагонизма здесь никакого не было. И в отношении Беларуси в конечном итоге президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года", - заявил первый вице-премьер, которого цитирует БелТА.

"…учитывая специфику и тенденции, которые происходят на мировых рынках, особенность газового рынка в том, что есть долгосрочные контракты со сторонами, есть спотовые цены, есть привязка многих контрактов к нефтяным котировкам, которые меняются, и газовые цены корректируются с определенным лагом от 6 до 9 месяцев, всю комбинацию этих факторов, условий сейчас профильные эксперты оценят. На переговорах с "Газпромом", конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов", - пояснил Дмитрий Крутой.

Он сообщил, что стороны не вели переговоры по цене на газ в 2021 году.

"Сейчас поставлена задача, учитывая, что у нас газовый контракт есть пока только на два месяца - январь и февраль, все-таки решить эту проблему на март-декабрь", - сказал Крутой.