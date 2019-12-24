Последнее обновление: 24.12.2019 16:17

Лукашенко: Россия предлагает повысить цену газа до $152 за 1 тыс. кубометров

Россия хотела повысить цену поставляемого в Беларусь газа с 2020 года до $152 за тысячу кубометров. В 2019 году Беларусь платит за газ $127 за 1 тыс. кубометров.

Об этом заявил Лукашенко в интервью Алексею Венедиктову («Эхо Москвы»).

«Мой каприз сегодня заключается в том, что я торгуюсь, точнее веду переговоры. Не с моей подачи вынесли на уровень президентов эти вопросы», - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос «Как объяснить российским телезрителям ваши капризы?»

«Я часто критиковал правительство РФ, что вы выталкиваете эти вопросы на мой уровень. И каждый раз перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем, выпить рюмку водки или самогонки, я с Беловежской пущи привезу, мы начинаем собачиться», - продолжил белорусский правитель.

«Так это же моя жизнь сегодня. Как можно организовать экономику, если нам говорят – 152 доллара должна быть цена на газ. Да она не может быть такой, потом что мы там без таможенной (ред. - 30% экспортной) пошлины торгуем», - заявил Лукашенко.

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