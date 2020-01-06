Последнее обновление: 06.01.2020 09:02

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель

Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70. Это произошло на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent достигла отметки в $70,75 и в настоящий момент торгуется у отметки $70,20 за баррель.

В минувшую пятницу, когда цены выросли на новостях об убийстве Сулеймани, аналитик Energy Aspects Амрита Сен в интервью CNBC отметила, что нестабильность на рынке связана с отсутствием ответа на вопрос, как Иран ответит на гибель Сулеймани. Она не исключила возможный удар по нефтяным объектам в районе Персидского залива наподобие атаки на завод Saudi Aramco, передает РБК.

Сен отметила, что если ожидание ответа Ирана затянется, то нефтяные котировки могут вернуться к прежним показателям.

Последний раз баррель Brent стоил дороже $70 в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива. В середине мая США обвинили Тегеран в нападении на два танкера в ОАЭ, а иранские военные пригрозили «отправить на дно» американские корабли.

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