Цена на нефть подскочила после гибели иранского военачальника Сулеймани

Цены на нефть выросли на новостях о гибели крупного иранского военачальника Касема Сулеймани в результате авиаударов США. Нефть марки Brent прибавила более 3% и выросла в цене до $68,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На максимуме, который наблюдался около 5:40 утра, цена нефти Brent достигала $68,86 за баррель, передает РБК.

Высокопоставленный иранский командир Касем Солеймани был убит в пятницу в результате удара США в районе международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп приказал «убить Сулеймани» в «оборонительных целях» после недавних беспорядков у посольства в Багдаде. По мнению Пентагона, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов в Багдаде и во всем регионе.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал произошедшие в ночь на пятницу события актом международного терроризма со стороны США, которые ведет к эскалации ситуации. Он отметил, что Вашингтон несет всю ответственность за произошедшее.