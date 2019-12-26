Нефть дорожает на фоне торгового соглашения и сокращения добычи ОПЕК

Цены на нефть поднимаются в четверг в надежде на окончание американо-китайской торговой войны и благодаря усилиям ОПЕК по ограничению предложения топлива на мировом рынке.

Нефть марки Brent торгуется у отметки $67,40 за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI выросли в цене $61,29 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп сказал, что он и председатель КНР Си Цзиньпин проведут церемонию подписания “первой фазы” торговой сделки между США и Китаем, согласованной ранее в декабре. В среду представитель китайского МИД подтвердил, что Китай находится в тесном контакте с США по поводу этой церемонии, передает Reuters.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира длится уже около 17 месяцев, что плохо сказалось на глобальном экономическом росте и спросе на топливо, из-за чего нефть торгуется в определенном диапазоне большую часть года.

Снижение спроса также подтолкнуло Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и партнеров организации, включая Россию, к новым сокращениям добычи.

Тем временем нефтедобывающие компании в США, не принимающие участия в соглашении ОПЕК+, нарастили добычу до рекордного уровня, однако многие аналитики прогнозируют, что рост нефтедобычи в США замедлится.