США остаются мировым лидером по объему извлекаемых запасов нефти - Rystad

США за прошлый год нарастили извлекаемые запасы нефти почти на 50 миллиардов баррелей до 310 миллиардов баррелей, таким образом сохранив за собой лидерство по их объему, говорится в аналитической заметке норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

Столь значительный прирост оценочных извлекаемых запасов нефти в США в предыдущем году в основном обеспечили наращивание почти в два раза добычи методом фрекинга, или гидравлического разрыва пласта, на крупнейшем нефтяном бассейне в стране – Permian, – а также новые участки и формации, геологические запасы которых были доказаны.

В одном только Техасе текущие запасы нефти оцениваются на уровне выше 100 миллиардов баррелей, 90 процентов которых составляют сланец и другая трудноизвлекаемая нефть.

По оценке Rystad Energy, из 1 триллиона пока неразведанных мировых запасов нефти на сланцевую приходится около 300 миллиардов баррелей. При этом примерно 78 процентов из неразведанных мировых запасов залегают в странах, не входящих в картель ОПЕК.

Что касается разведанных запасов нефти, то Саудовская Аравия крепко держит лидерство. Ее запасы оцениваются на уровне 246 миллиардов, что на 90 миллиардов превышает объем открытых запасов в США, пишет Rystad.

По данным компании, коммерчески доказанные запасы нефти в мире составляют 388 миллиардов баррелей, что эквивалентно только 13 годам добычи, а на долю стран-членов ОПЕК приходится около 54 процентов этого объема.

В прошлом году прирост новых коммерчески доказанных запасов превысил уровень добычи и потребления сырья в мире, что, в свою очередь, указывает на устойчивый уровень запасов в краткосрочной перспективе, следует из отчета Rystad.