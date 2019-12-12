Транснефть отказывает Беларуси в повышении тарифа на прокачку нефти в 2020 году

Российская компания "Транснефть" не согласна с просьбой Беларуси о повышении в 2020 году тарифов на прокачку нефти по территории страны.

Об этом сообщило в среду РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.

"В соответствии с существующей методикой мы не согласны с предложением по повышению тарифов, которое запросила Беларусь", – сказал он.

Ранее стало известно, что белорусская сторона обратилась в "Транснефть" насчет увеличения тарифов, при этом в Федеральной антимонопольной службе данный вопрос еще не рассматривался.

Тарифы на прокачку российской нефти по территории Беларуси могут повышаться в плановом порядке: индекс потребительских цен в России +3% либо внепланово: при форс-мажоре.

Беларусь с 1 сентября текущего года уже увеличила тариф на 3,7%, заявиви при этом о необходимости повышения тарифа на 21%, что позволило бы до конца 2019-го покрыть все убытки республики в связи с инцидентом с загрязненной нефтью.