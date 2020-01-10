В Гомельской области совершено ограбление банка

Сегодня, 10 января, около 16 часов в отделение одного из банков по ул. Советской в поселке Большевик (Гомельская область) вошел мужчина. Неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел деньгами и скрылся.

По словам оператора банка, мужчина забрал 4000 белорусских рублей, 1000 долларов США и 30 тысяч российский рублей, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В области введен план «Сирена», на его розыск ориентированы ближайшие наряды милиции и приданных сил.