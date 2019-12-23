ЕБРР впервые предоставит оборотный капитал частному предприятию

ЕБРР совместно с Приорбанком откроют кредитную линию в сумме до 1 млн. евро по программе разделения рисков.

Со-финансирование оборотного капитала в сумме до 1 млн. евро предоставляется компании Агрокомбинат Колос, семейному частному бизнесу, производящему продукты преимущественно из мяса курицы и утки, сообщила пресс-служба ЕБРР.

ЕБРР предоставляет 50% финансирования по сделке в рамках программы разделения рисков с белорусскими банками.

«Привлечённое финансирование поможет Агрокомбинату Колос пополнить оборотный капитал, что позволит компании нарастить объёмы производства и увеличить долю рынка», - говорится в сообщении.