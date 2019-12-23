Последнее обновление: 23.12.2019 18:09

Нацбанк РБ продлил на год запрет ТК-Банку на привлечение вкладов физлиц

Нацбанк Беларуси традиционно продлил на 1 год приостановку действия специального разрешения (лицензии) закрытого акционерного общества "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).

Данное решение вступает в силу с 23 декабря 2019 года, сообщила пресс-служба регулятора.

По размеру активов ЗАО "ТК Банк" на 1 декабря 2019 г. занимало 21-е место среди действующих банков Республики Беларусь (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2 процента), нормативный капитал банка составил 174,6 млн. рублей.

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