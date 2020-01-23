Нацбанк Беларуси в 2020 году сохранит ручное управление курсом рубля

Одной из задач Нацбанка РБ на 2020 год является удержание инфляции в пределах 5%. Об этом шла речь на прошедшем 23 января 2020 года расширенном заседании правления НБ РБ.

По итогам 2019 года потребительские цены выросли на 4,7% при прогнозном параметре не более 5%, что удалось благодаря контролю над денежным предложением и ценами.

«Реализация денежно-кредитной политики в 2020 году по-прежнему будет осуществляться в режиме монетарного таргетирования. Сохранятся и действующие подходы к проведению курсовой и процентной политики», - говорится в сообщении регулятора по итогам правления.

Иными словами, Нацбанк РБ всеми доступными мерами и способами будет изымать с рынка лишние рубли, чтобы оградить валютный рынок от рублевого давления. Одновременно ценам, в первую очередь, регулируемым государством, будет приказано «стоять».

Кроме того, регулятор продолжит девалютизацию экономики, где главная задача сводится к тому, чтобы расчеты между облгазами и Белтрансгазом перевести на белорусские рубли.

«Динамика кредитования экономики в настоящее время во многом определяется платежеспособным спросом со стороны предприятий реального сектора. В целом обеспечивается баланс между экономической активностью и величиной системных рисков. Такие подходы к кредитованию экономики будут реализованы и в 2020 году», - также пообещал Нацбанк РБ.