Последнее обновление: 17.12.2019 15:25

Нацбанк РБ повысил минимальный размер капитала для банков и НКФО

Национальный банк Беларуси повысил минимальный размер нормативного капитала для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, который будет действовать в первом 2020 года.

Для банков минимальный размер нормативного капитала повышен с 57,41 млн. до 58,1 млн. рублей.

Для небанковских кредитно-финансовых организаций с правом осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, обменно-валютные операции, куплю-продажу драгметаллов и камней нормативный капитал повышен с 0,62 млн. до 0,63 млн. рублей.

Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств н депозиты нормативный капитал повышен с 3,18 млн. до 3,22 млн. рублей, для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с 6,40 млн. до 6,48 млн. рублей.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование