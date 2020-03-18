Нацбанк РБ запускает в обращение обновленные 20 и 50 рублей

Нацбанк Беларуси с 23 марта 2020 года вводит в обращение обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей 2020 года выпуска.

Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка РБ №74 от 13 марта 2020 года в рамках мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

«Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 20 и 50 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50 белорусских рублей еще и изображения с цветопеременным эффектом», отмечается в сообщении.

В дизайне обновленных банкнот исключен реквизит ”Старшыня Праўлення“ и факсимиле подписи; приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия; вместо ”2009“ указан год выпуска в обращение – ”2020“, а также надпись ”ПЯЦЬДЗЕСЯТ“ на банкноте номиналом 50 рублей заменена на ”ПЯЦЬДЗЯСЯТ“.

Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь 23 марта 2020 года.

Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь.