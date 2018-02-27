Импорт российской нефти в Беларусь сократился в 2017 году на 0,3%

Беларусь в 2017 году импортировала из России 18,1 млн тонн нефти, что 0,3% меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Национального статкомитета.

Среднеконтрактная цена импорта нефти составила $294 за тонну (на 34,4% больше, чем в 2016 году).

В прошлом году республика экспортировала 1,621 млн тонн нефти собственной добычи (на 0,3% больше). Средняя цена выросла на 28,3% - до $374 за тонну.

Экспорт нефтепродуктов из страны в 2017 году сократился на 5,5% до 12,3 млн тонн. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и на Украину) поставлено 3,9 млн тонн нефтепродуктов (сокращение на 16,7%), в страны дальнего зарубежья - 8,4 млн тонн (рост на 0,8%).

Среднеконтрактная цена экспорта нефтепродуктов была равна $434 за тонну (рост на 39,8%), в том числе в страны СНГ - $510 за тонну (рост на 27,1%), дальнего зарубежья - $398 за тонну (рост на 53,7%).

Беларусь в 2017 году импортировала 3 млн 385,3 тыс. тонн нефтепродуктов (рост почти в 2 раза) по средней цене $340 за тонну (рост на 2,8%). Почти весь объем импорта пришел из стран СНГ.

Импорт российского природного газа вырос на 2% до 19 млрд кубометров, его цена увеличилась на 7% до $146 за 1 тыс. кубометров.