Импорт нефтепродуктов в Беларусь увеличился в январе-ноябре 2016 года на 4%

В январе-ноябре 2016 года импорт нефтепродуктов в Беларусь увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 4% и составил 1,5 млн т.

Как сообщает Национальный статкомитет, всего импортировано нефтепродуктов на общую сумму $499,8 млн. Средняя цена была $332 за тонну (в январе-ноябре прошлого года - $316).

Импорт сырой нефти в Беларусь за 11 месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,7% до 17,1 млн т. В январе-ноябре закуплено нефти почти на $3,7 млрд. Средняя цена за 1 т нефти составила $215 ( в январе-ноябре 2015 года - $254,7).