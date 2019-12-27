Власти Беларуси хотят существенно сократить административный кодекс

Кодекс об административных правонарушениях планируется в значительной степени упростить, сократив количество предусмотренных им правонарушений и сделав документ более понятным как для правоприменителей, так и для граждан.

Об этом сообщила замглавы администрации президента Ольга Чуприс, которая возглавляет межведомственную экспертную комиссию по подготовке комплексных предложений по корректировке КоАП.

"Мы хотим кодекс сам по себе упростить… Если в общем порядке пересмотреть кодекс, то, на первый взгляд, около 50 статей может уйти из него. Но это не значит, что так будет. Может быть, их будет больше, может, меньше… Но общая тенденция по работе над кодексом нацелена именно на это", - сказала Чуприс, которую цитирует БелТА.

Она сказала, что возможно уменьшение числа органов (сейчас их 79) с правом составлять протоколы о привлечении к административной ответственности, возможны изменения в вопросе уплаты штрафов.

"Может быть предусмотрен следующий вариант: если штраф уплачивается на месте совершения административного правонарушения или в течение 10-15 дней (то есть оперативно), то размер штрафа может снижаться вплоть до 50%. И это очень хорошая стимулирующая мера", - считает замглавы администрации.

Еще одно обсуждаемое предложение касается исключения нижней границы для привлечения к ответственности в виде штрафа. Например, бывают случаи, когда само деяние не несет в себе той степени общественной вредности, а минимально возможный штраф составляет 10 базовых величин.

Есть и вопрос к срокам привлечения к ответственности. Они могут варьироваться в зависимости от видов и разных групп правонарушений.

"По налоговым делам вообще большие сроки. То есть получается, что человек живет в этом состоянии наказанности постоянно. Этого нужно избежать", - сказала Чуприс.