В Беларуси создают единую инкассаторскую организацию

Лукашенко подписал указ о создании открытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» с участием Национального банка, ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», сообщает его пресс-служба.

«Белинкасгрупп» создается в целях совершенствования организации наличного денежного обращения Республики Беларусь, развития кассово-инкассаторских услуг. К основным задачам организации относятся оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей, оказание кассово-инкассаторских услуг с внедрением новейших технологий и лучших мировых практик.

«Создание акционерного общества оптимизирует дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снизит затраты на содержание материально-технических ресурсов, сократит в Беларуси количество специального транспорта и оружия в обороте», - говорится в комментарии.