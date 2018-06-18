В Беларуси утвердили порядок проведения торгов по аренде охотничьих угодий

Постановлением Совмина № 454 от 14 июня 2018 г. утвержден порядок проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий, определения размеров платы за право заключения договора аренды и арендной платы за охотничьи угодья.

Так, объектом торгов являются охотничьи угодья фонда запаса, границы, общая площадь и площадь по категориям которых указаны в извещении о проводимых торгах, и которые предоставляются в аренду участнику, выигравшему торги, или единственному участнику торгов.

Торги организуются и проводятся областным исполнительным комитетом либо по его поручению районным исполнительным комитетом в форме аукциона или конкурса и являются открытыми.

Форма проводимых торгов определяется областным исполнительным комитетом либо по его поручению районным исполнительным комитетом самостоятельно.

Этим же постановлением утверждены типовые формы договора аренды охотничьих угодий и договора на проведение охоты при отказе охотником от продукции охоты или ее части.

Кроме того, установлена минимальная предельная стоимость охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним. Согласно документу, она составит 3 рубля - на 1 день охоты и 20 рублей – на 1 сезон. Также утверждена минимальная предельная стоимость продукции охоты.