Правительство РБ утвердило план подготовки законопроектов на 2020 год

Правительство Беларуси утвердило план подготовки законопроектов республиканскими органами государственного управления в 2020 году.

В план вошли 27 законопроектов в различных сферах, следует из постановления №54 от 29 января 2020 года, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В частности, предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов Республики Беларусь: Налоговый, Банковский, Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь, о недрах и др.

Будут подготовлены законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования», «О занятости населения Республики Беларусь», «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь», «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц», «О рынке ценных бумаг», «Об инвестициях», «О гражданстве Республики Беларусь», «О Совете Министров Республики Беларусь» и др.

Постановление определяет также подготовку законопроектов «О волонтерской деятельности», «О лицензировании», «О саморегулируемых организациях», «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

Также в план включена подготовка концепций законопроектов: «О страховой деятельности», «Об объединениях нанимателей», «О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции», «Об информации, информатизации и защите информации».