В Беларуси ввели временный запрет на вывоз пшеницы и других злаков

В соответствии с постановлением Совета министров № 221 от 14 апреля 2021 г. устанавливается временный запрет на вывоз пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков.

Запрет будет действовать на вывоз указанных товаров:

за пределы Беларуси в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вне зависимости от их страны происхождения;

за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Запрет не будет распространяться на данные товары в случае их:

вывоза за пределы Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС и в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства Республики Беларусь, а также в качестве припасов;

перемещения в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также перемещения таких товаров ЕАЭС между территориями государств – членов ЕАЭС через территории третьих стран;

помещения под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещения транзитом через территорию Республики Беларусь.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.