Последнее обновление: 26.12.2019 21:44

В 2020 году в Беларуси планируется разработка 30 законопроектов

Лукашенко указом №482 утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год, сообщила пресс-служба президента.

В 2020 году планируется подготовить 30 проектов законов, включая принципиально новые законы как "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", "О саморегулируемых организациях", "О лицензировании", "О волонтерской деятельности".

В 2020 году также запланирована разработка концепций законов "О страховой деятельности", "Об объединениях нанимателей", "О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции", "Об информации, информатизации и защите информации".

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