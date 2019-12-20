Последнее обновление: 20.12.2019 14:19

Лукашенко: Скажите спасибо, что Беларусь еще не убежала от России как Прибалтика

Тот факт, что за 20 лет строительства союзного государства Беларусь не убежала от России как Украина или Прибалтика, уже сам по себе является достижением.

Такую оценку проделанной в рамках СГ работе дал сегодня А.Лукашенко на переговорах с президентом РФ В.Путиным.

"8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое - и мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные", - сказал Путин.

"В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора. Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной. Это тоже достижение", -ответил Лукашенко.

"Но вы правильно сказали, нам есть над чем работать", - добавил белорусский правитель.

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