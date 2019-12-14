Последнее обновление: 14.12.2019 14:55

Румас и Медведев обсудили поставки нефти и газа в Беларусь

Премьер Беларуси Сергей Румас сегодня созвонился с премьером РФ Дмитрием Медведевым, сообщила пресс-служба правительства РБ.

«В рамках разговора был обсужден ход выполнения поручений, данных президентами Беларуси и России в Сочи 7 декабря 2019 года и намечен график предстоящих контактов. Кроме того, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год», - говорится в сообщении.

Румас и Медведев также договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

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