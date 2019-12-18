Румас позвонил Медведеву

Сегодня, 18 декабря 2019 года, премьер Беларуси Сергей Румас пообщался с премьером России Дмитрием Медведевым, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

«Стороны обсудили и согласовали результаты состоявшихся накануне переговоров руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции», - говорится в сообщении.

Румас и Медведев договорились проинформировать глав государств Беларуси и России к встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров Дмитрия Крутого и Максима Орешкина.

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, отмечается в сообщении.