Последнее обновление: 18.12.2019 22:03

Румас позвонил Медведеву

Сегодня, 18 декабря 2019 года, премьер Беларуси Сергей Румас пообщался с премьером России Дмитрием Медведевым, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

«Стороны обсудили и согласовали результаты состоявшихся накануне переговоров руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции», - говорится в сообщении.

Румас и Медведев договорились проинформировать глав государств Беларуси и России к встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров Дмитрия Крутого и Максима Орешкина.

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, отмечается в сообщении.

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