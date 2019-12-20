Путин и Лукашенко не согласовали нефть, газ и налоги

Длившиеся полтора часа переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина завершились. Итоги доверили озвучить главе Минэкономразвития России Максиму Орешкину

«Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Президенты дали ряд указаний, и мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. Согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка», - сообщил Орешкин.

«У нас сейчас по результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной, газовой и налоговой сфере. Три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты. Напомню, у нас 31 дорожная карта, 3 блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности», - уточнил Орешкин.

На вопрос, будет ли и когда будет новая встреча Лукашенко и Путина, он не ответил.