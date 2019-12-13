Лукашенко подтверждает дополнительные встречи с руководством РФ

Лукашенко сегодня, 13 декабря, подтвердил, что планирует дополнительные встречи с руководством РФ в промежуток после 20 декабря и до Нового года для переговоров по «больным вопросам».

"20-го на саммите в Санкт-Петербурге. Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам", - сказал Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Дополнительные встречи с премьером РФ Медведевым и президентом РФ Путиным Лукашенко анонсировал 10 декабря.

"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что… мы где-то встретимся… Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с gрезидентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - заявил тогда Лукашенко.

В Кремле заявили об отсутствии подобных планов на проведение дополнительной встречи Путина с Лукашенко. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона ориентируется на проведение встречи лидеров 20 декабря в Санкт-Петербурге. Чётких планов на дополнительную встречу нет.