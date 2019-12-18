Незыгарь: История с Гуцериевым – последний сигнал Минску

Проходящие в московской квартире и компаниях Михаила Гуцериева, включая Русснефть, обыски телеграм-канал Незыгарь охарактеризовал как последний сигнал властям Беларуси.

«По словам нескольких источников, Гуцериева будут закрывать. У силовиков много претензий- от финансирования оппозиции на Кавказе до создания каналов утечки капиталов и крышевании бизнесов и капиталов Лукашенко. История с Гуцериевым - это последний сигнал и для Минска», - написал канал.

Как сообщалось, обыски в квартире и офисах Гуцериева проводит ФСБ РФ в рамках дела о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Поставки происходили в Турцию и страны ЕС. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

Канал также сообщил, что Гуцериев уехал из России за сутки до начала обысков и сейчас находится в Лондоне.