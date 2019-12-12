Лукашенко опять требует равноправного партнерства от России

Лукашенко использовал встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, чтобы упрекнуть Россию в отсутствии желания выстраивать партнерские отношения с синеокой.

«Мы выбрали путь не конкуренции, а партнерства (ред. – с Татарстаном). Развивается самодостаточное взаимодействие - создаются новые рабочие места, предоставляются равные возможности для предприятий Беларуси и Татарстана. Распространение этого показательного опыта на другие регионы России обеспечило бы большую отдачу от экономического диалога", - заявил Лукашенко.

Реагируя на анонсированные Лукашенко дополнительные встречи с руководством России телеграм-канал Незыгарь (https://t.me/russica2/21727) сообщил, что «Лукашенко подавлен».

«С одной стороны, он не готов идти на интеграцию. А с другой - понимает, что Россия является главным донором Беларуси и замену ей не найти. Вчера Лукашенко сам позвонил Медведеву (которого, как известно, он ненавидит) и пригласил приехать в Минск», - говорится в комментарии.

Незыгарь уточняет, что премьер РФ якобы намерен посетить Беларусь вместе с экс-послом РФ в РБ г-ном Бабичем.