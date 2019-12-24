Нацбанк РБ: вопрос о единой валюте и эмиссионном центре с РФ не обсуждается

Вопрос о единой валюте и едином эмиссионном центре Союзного государства Беларуси и России центробанками двух стран в настоящее время не обсуждается.

«В том пакете дорожных карт, который рассматривается и согласовывается, никаких вопросов, касающихся единой валюты и создания единого эмиссионного центра, нет», - заявил пресс-секретарь Национального банка Беларуси Александр Тимошенко, которого цитирует БелаПАН

Отвечая на вопрос, существует ли проект дорожной карты, который предполагает создание единого эмиссионного центра и общей валюты, пресс-секретарь не исключил, что «теоретически у российских коллег может быть какой-нибудь проект». Но сейчас «данный вопрос не обсуждается в принципе», подчеркнул Тимошенко.