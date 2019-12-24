Лукашенко 29 декабря улетит в Москву на подпись интеграционного пакета

В конце этой недели Лукашенко придется лететь в Москву, где его ждут в Кремле для подписания пакета согласованных/несогласованных/частично согласованных дорожных карт ускоренной интеграции Беларуси и России.

«29 декабря Лукашенко ожидают в Кремле», - сообщил сегодня телеграм-канал БелоРусский диалог.

Суд по всему, это и есть то время, о котором вчера говорил первый вице-премьер РБ Крутой: «И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали».

Лукашенко еще 10 декабря знал, что 20 декабря на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге интеграционная эпопея не закончится, и потому

анонсировал дополнительные встречи с руководством РФ.

"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни, не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти, мы где-то встретимся. И не только с Президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром», - сказал тогда Лукашенко.

Он даже предположил, что премьер РФ сам приедет в Минск. Но вчера Медведев сказал, что в Минске ему делать нечего, что 30 из 31 карты согласованы и что Беларусь может не рассчитывать на дополнительную поддержку без 31-й карты, предполагающей единую валюту, единый эмиссионный центр и т.д.

Впрочем, Медведеву на самом деле нет смысла ехать, поскольку уже в четверг, 26 декабря, в Москву прилетит премьер Беларуси Сергей Румас для участия в заседании союзного Кабмина. Там главам правительств двух стран и представится возможность еще раз попытаться согласовать неурегулированные моменты.

Смогут ли стороны преодолеть разногласия и найти развязки? Ответ на этот вопрос частично можно будет прочесть в интервью Лукашенко главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

Как сообщил телеграм-канал «Пул первого», в ходе интервью затрагивались следующие темы: «31-на дорожная карта интеграции с Россией и конкретно 31-ая; понятие "братский народ" и чистая экономика - где баланс; вбросы в СМИ; незыблемость белорусского суверенитета; детали разговора с Путиным в Санкт-Петербурге; отношения Минска и Киева и Минска и Москвы; качество белорусских продуктов и реакция на это в России и т.д.