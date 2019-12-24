Вице-премьер РБ: Интеграция с Россией доуточнится в ближайшие 2-3 дня

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь и Россия в ближайшие 2-3 дня (потому что в Беларуси ближайшие 2 дня – выходные) завершат согласование интеграционных дорожных карт для последующего подписания главами государств.

"На сегодняшний день у нас по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие 2-3 дня, весь интеграционный пакет согласован. И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали», - заявил Крутой (цитата БелТА), делегированный представлять руководство Беларуси на торжественном приеме в посольстве РФ в Беларуси по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

Лукашенко подобные мероприятия уже давно не посещает, премьер Сергей Румас был занят ролью Деда Мороза, поздравляя воспитанников детского дома, глава МИД Владимир Макей выпивал на приеме для лояльной прессы.

«Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений. В первую очередь это будет экономика", - отметил первый вице-премьер.

Ничего нового Крутой не сообщил. О том, что осталось решить 2-3 вопроса – цены на нефть и газ плюс налоговая интеграция, сказал еще Лукашенко 20 декабря на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Гораздо интереснее следующая часть стендапа Крутого перед журналистами, в которой он на пальцах разъяснил причины относительно недавнего (со времен Крымнаш и Донбасса) похолодания в отношениях между двумя странами, напрочь стерилизовав политическую составляющую проблематики белорусско-российских отношений и сведя ее (проблематику) до уровня «Прости, брателло, я не понимал, у тебя тоже …опа».

«Сначала интеграционная работа шла очень медленно. Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации, и столкнулась, по сути, с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее», - сказал первый вице-премьер, не рискнув произнести слово «санкции» (цитата ТАСС).

«И нам, как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем».

«Эти все войны, которые у нас происходили - газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще, конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы», - продолжил чиновник.

«Но, когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения, теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел», - заключил первый вице-премьер.