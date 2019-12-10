Лукашенко хочет лично встретиться с Медведевым

Лукашенко сегодня, 10 декабря 2019 года, пообщался по телефону с премьером РФ Дмитрием Медведевым, после чего дал поручение главе администрации найти в графике время для визита российского премьера в Беларусь после 20 декабря и личной встречи с Медведевым.

«Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы до нового года сверить часы по соответствующей проблематике», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни, не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти, мы где-то встретимся. И не только с Президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся", - сказал Лукашенко, вызвав к себе на встречу главу администрации Игоря Сергеенко и спикера верхней палаты Наталью Кочанову.

"Он с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться», - добавил белорусский правитель.

Кроме того, он исключил, что до конца текущего года ему придется дополнительно встречаться с президентом РФ В. Путиным помимо анонсированных на 20 декабря переговоров.

«Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - сообщил Лукашенко.